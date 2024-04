Fulminante Premiere von „What a Feeling“ in Wien

Der Film behandelt gleich mehrere gar nicht so einfache Themen, so beispielsweise die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen zwei Frauen über 50. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Kat Rohrer behandelt dieses nicht ganz alltägliche Thema einer Komödie mit Leichtigkeit und Humor, sodass am Ende des Films ganz automatisch nur noch eine Selbstverständlichkeit bleiben kann: Die Liebe kennt weder Geschlecht noch Alter, noch Herkunft. Liebe ist Liebe.