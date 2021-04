„GoT“-Star Natalie Dormer heimlich Mama geworden

Tochter ein „Covid-Baby“

Beim Gedanken daran, wie ihre Tochter das einmal finden wird, musste Dormer schließlich herzlich lachen. „Ich meine, das ist wahrscheinlich ein Klischee, aber sie sitzt vermutlich eines Tages in 30 Jahren in einer Bar und sagt: ,Ja, ich bin ein Covid-Baby.“ Mit diesem Schicksal sei ihr Mäderl aber wohl nicht allein, denn es werde noch eine Menge Corona-Krise-Babys geben, denn „was sollen die Leute sonst tun?“, so die Aktrice.