Brexit-Handelspakt endgültig unter Dach und Fach

Der Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien ist nach schier endlosen Verhandlungen und Debatten endgültig unter Dach und Fach. Wie David Sassoli, der Präsident des Europaparlaments, am Mittwoch in Brüssel mitteilte, wurde dem Pakt mit der überwältigenden Mehrheit von 660 der 697 abgegebenen Stimmen zugestimmt. Der mehr als 1000 Seiten umfassende Vertrag tritt voraussichtlich bereits am 1. Mai in Kraft.