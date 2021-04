Austria-Boss: „Das hat jede Grenze überschritten!“

Was war passiert? Violette Chaoten hatten im Vorfeld des Bundesliga-Spiels zwischen der Austria und der Admira (0:0) am Dienstag ein Transparent mit dem Schriftzug „MK raus“ an der Südost-Tangente nahe dem Stadion in Favoriten platziert, daneben eine erhängte Puppe! Seit Wochen fordern einige Austria-Fans das Ende des langjährigen Vorstands Kraetschmer.