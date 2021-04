Brooklyn Nets stehen vorzeitig im Play-off

Die Brooklyn Nets stehen als erstes Team der Eastern Conference im Play-off der National Basketball Association (NBA). Das Team aus New York feierte am Dienstagabend in Tampa einen 116:103-Sieg über die Toronto Raptors. Vor den Nets hatte bisher nur NBA-Leader Utah Jazz seinen Platz in der Postseason sicher. Die Golden State Warriors schlitterten dagegen in ein 103:133-Heimdebakel gegen die Dallas Mavericks, die von Beginn an das Match diktierten.