Pragmatismus statt Hysterie in den Gemeinden

Es sind durchaus ausgedehnte Zonen in den zwölf Wälder-Kommunen und in Lustenau, die seit gestern nur mehr mit einem negativen Coronatest und einer FFP2-Maske betreten werden dürfen. „Ich bin schon etwas älter und kann mit der Maske nicht gut atmen. Ich habe aber Verständnis für die Maßnahmen“, kommentierte eine Eggerin. Auch in Lustenau hielten sich die Menschen an die neuen Regeln - zumindest jene, die darüber informiert waren. Die übrigen wurden von der Polizei aufgeklärt.