Von 164.000 Corona-Tests waren 294 positiv

Die Anzahl der Antigen-Testungen in der Steiermark ist im Vergleich zur Vorwoche um rund 3,25 Prozent gestiegen: Von 19. bis 24. 4. wurden an den 30 Standorten seitens des Landes sowie mit fünf Testbussen auf insgesamt neun Routen 163.877 Antigen-Schnelltests durchgeführt, in der Vorwoche waren es noch 158.730. Von den zwischen 19. und 24. 4. durchgeführten Tests fielen insgesamt 294 positiv aus.