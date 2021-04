Tennis-Star Zverev: „Ich dachte, ich drehe durch!“

Die Corona-Pandemie hat auch die Tenniswelt nach wie vor im Griff. „Wir sind jetzt seit neun Monaten in einer Bubble“, so Zverev. In Rotterdam im März gab es für ihn das Aus in Runde eins. „Da habe ich gedacht, ich dreh durch.“ Das Leben zwischen Hotel und Halle setzte ihm zu: „Keine frische Luft zum Atmen. Da siehst du die Außenwelt überhaupt nicht.“