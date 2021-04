Radioaktives Sushi

Das Thema Atomkraft liegt mir wirklich im Magen. Die Darstellung der Atombefürworter, wonach die Atomenergie ach so nachhaltig und klimafreundlich sei, ist eine Halbwahrheit. De facto werden die vielen kleinen Störfälle, die in Atomkraftwerken weltweit laufend passieren, komplett unter den Teppich gekehrt. De facto hat niemand eine Lösung für die Frage, wie und wo der Atommüll endgelagert werden soll. De facto werden die Langzeitschäden, die Reaktorunfälle wie in Tschernobyl oder Fukushima verursachen, schlichtweg ausgespart.