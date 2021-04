Körpernahe Dienstleister: „Müssen wieder öffnen!“

„Vielfältige Maßnahmen greifen“

Viele Betriebe würden die Schließungen nicht mehr lange stemmen, heißt es. „Es hat sich deutlich gezeigt, dass die vielfältigen Sicherheitsmaßnahmen sowie die Teststrategie des Bundes in unseren Betrieben greifen“, meint auch Christina Schreiner, Fachvertreterin der den Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure. So sei es in den Geschäften auch zu keinen Clustern gekommen. Je länger Friseure und Co. geschlossen hätten, desto häufiger werde im Privaten gepfuscht - ganz ohne Sicherheitskonzept.