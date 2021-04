Was Sie über Angst bei Katzen wissen sollten

Angst richtig erkennen

Die Anzeichen für Angst erkennt man an der Körperhaltung der Katze und an den großen Pupillen, die sich nicht abwechselnd mit dem Lichteinfall zusammen oder auseinander ziehen oder wenn die Katze gerade auf der Jagd ist! Sie geht in geduckter Haltung durch ihr Revier, sie zuckt bei fast jedem Geräusch zusammen, sie kann leider nicht zu Ihnen kommen, obwohl Sie schon alles und mit größter Mühe unternommen haben. „Medizinische Gründe sollten vom Tierarzt ausgeschlossen werden“, so Ott!