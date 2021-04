20 Millionen Euro für Einfamilienhaus in Kitzbühel

90 Millionen „schweres“ Bürogebäude

Im kommerziell genutzten Bereich hatte Salzburg mit einem 89,3 Millionen Euro schweren Bürogebäude die Nase vorne, gefolgt von einem Objekt in Bregenz mit einer Transaktionssumme von 72,3 Millionen. Bei den Grundstücksdeals ging der erste Platz an Niederösterreich mit 2,3 Millionen Quadratmeter in St. Aegyd am Neuwalde, gefolgt von jeweils 1,2 Millionen Quadratmeter in Preding und Rohrmoos-Untertal (beides Steiermark).