Apple zeigt iPad Pro mit M1-CPU und 5G-Mobilfunk

Apple hat am Dienstagabend - pandemiebedingt per Livestream - neue Hardware präsentiert. In einem am futuristischen Apple-Hauptsitz in Cupertino aufgezeichneten Video zeigte Firmenchef Tim Cook eine neue Generation des Profi-Tablets iPad Pro, erstmals mit 5G-Mobilfunk und nun - wie iMac und Macbook - mit Apples hauseigenen ARM-Prozessor M1.