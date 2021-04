Katze war zwölf Stunden in Schlagfalle gefangen

Bereits in der Nacht zum 15. April wurde eine Hauskatze im oberösterreichischen Hinzenbach, im Jagdrevier Gstocket, mit einer Vorderpfote in einer verbotenen Schlagfalle gefangen. Die Katze dürfte etwa zwölf Stunden in der Falle gefangen gewesen sein, bis sie der Besitzer bei der Suche gefunden hat und von den qualvollen Leiden erlösen konnte.