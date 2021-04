Erholung vor der Haustüre in der Gemeinde Oslip

Hochwasserschutz & Naherholung

Neben dem Hochwasserschutz haben wir gleichzeitig auch ein Naherholungsgebiet für die Bürger geschaffen“, so Dvornikovich stolz. „Hier werden in den kommenden Wochen nicht nur Osliper Ruhe und Erholung suchen. Dieses Gebiet lädt sicher auch Hobbysportler aus den umliegenden Gemeinden zu einer Joggingrunde ein“, so der SP-Sportsprecher.