Schallenberg fordert Deeskalation in der Ukraine

Die Außenminister der EU-Staaten haben am Montag in einer Konferenz per Video über die jüngste Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland beraten. Kiew fordert von der EU eine stärkere Unterstützung durch neue Sanktionen gegen Russland. „Unser Hauptaugenmerk muss momentan darauf liegen, dass wir zur Deeskalation beitragen und den Dialog wieder ankurbeln“, teilte Außenminister Alexander Schallenberg im Vorfeld mit.