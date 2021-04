Brisant! Wollen diese 12 Klubs die Superliga?

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist dem Vernehmen nach nicht an den Plänen beteiligt - wie auch der französische Champion Paris Saint-Germain. „Wir danken den Clubs in anderen Ländern, insbesondere den französischen und deutschen Klubs, die sich geweigert haben, sich dem anzuschließen“, hieß es in einer UEFA-Mitteilung am Sonntag. „Dieses zynische Projekt basiert auf dem Eigeninteresse einiger Klubs in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht“, teilte die UEFA gemeinsam mit den Verbänden und Ligen aus England, Spanien und Italien mit.