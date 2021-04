Bachläufe als heimtückische Gefahr für Tourengeher

Die 45-Jährige hatte am Vormittag als Mitglied einer 14-köpfigen, befreundeten Gruppe in Schmirn eine Skitour von Kasern auf die Kleegrubenscharte (2495 m) unternommen. Nach Erreichen des Ziels fuhren die Sportler im Bereich der Aufstiegsroute zurück. Dabei musste die Gruppe gegen 13 Uhr kurz vor Kasern in rund 1650 Metern auf einer schmalen Brücke ein Bachbett überqueren.