Bei Skitour in Bach gestürzt: Frau (45) verletzt

In der Innsbrucker Klinik endete eine Skitour für eine Einheimische (45) am Samstag. Die Frau war mit einer größeren Gruppe im Gemeindegebiet von Schmirn auf die Kleegrubenscharte gestiegen. Bei der Abfahrt verfehlte sie mit dem Splitboard eine Brücke und stürzte in ein Bachbett. Dabei wurde sie schwer verletzt.