Immer mehr Drogenlenker in Tirol unterwegs

Mit 26 Verkehrstoten gab es in Tirol im Vorjahr - wie berichtet - erfreulicherweise so wenige Opfer wie noch nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Dennoch hat die Verkehrsbilanz der Tiroler Polizei auch ihre Schattenseiten: So hat sich etwa die Zahl der Lenker, die unter Drogeneinfluss erwischt wurden, von 172 (2019) auf 418 im Vorjahr (plus 240 Prozent) dramatisch erhöht.