Raubüberfall auf Frau (77) in Tiefgarage in Graz

Es war genau 16.53 Uhr, als der bewaffnete Mann der 77-Jährige in der Tiefgarage in der Lazarettgasse in Graz auflauerte und zu ihr ins Auto stieg. Er hielt der geschockten Steirerin eine Schusswaffe vor das Gesicht und forderte ihr Geld. Panisch gab die Pensionistin alles her, was sie hatte.