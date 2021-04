Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der etwa siebenjährige American Staffordshire Terrier Bueno hat in den letzten Jahren im TierQuarTier Wien eine großartige Entwicklung gemacht. Der tapfere Kerl hat seine schlechte Vergangenheit überwunden und sich zum aktiven, fröhlichen und anhänglichen Hund gewandelt! Er wünscht sich sehr, endlich in ein liebevolles und erfahrenes Zuhause zu ziehen! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per mail an hundevergabe@tierquartier.at