Strache vor Gericht | Impf-Aufatmen

Vier Jahre nach dem Dreh des Ibiza-Videos mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz Christian Strache in der unfreiwilligen Hauptrolle und zwei Jahre nach der Veröffentlichung dieses Videos und dem folgenden (un-)freiwilligen Abgang des damaligen Vizekanzlers muss Strache sich im Frühsommer vor Gericht verantworten. In diesem Verfahren - insgesamt führt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehr als ein Dutzend Verfahren gegen den gefallenen Politiker - geht es um den Vorwurf des Gesetzeskaufes im Umfeld einer Wiener Schönheitsklinik. Der Betreiber wollte, dass sein Spital in einen Fonds aufgenommen wird, der den Zugang zu Sozialversicherungsbeiträgen ermöglicht. Der Schriftverkehr zwischen Strache und dem Klinik-Betreiber, einem FPÖ-Spender, legt nahe, dass dieser offenbar Vorschläge für den Gesetzestext erstellen sollte. Tatsächlich wurde das Gesetz geändert und die Klinik großzügig mit Mitteln bedacht. Sowohl Strache wie Klinikbetreiber bestreiten die Vorwürfe. Das Gericht wird Klarheit schaffen müssen!