Unlauteres Mittel gegen „laute“ Motorräder

„Krone“: Frau Munk, können die Zweiradfahrer das Lärmproblem der Anrainer in den Bezirken Imst und Reutte überhaupt nachvollziehen, oder zweifeln sie an der Existenz?

Karin Munk: Wir zweifeln keineswegs an der Existenz der Lärmprobleme der Anrainer. Aber es gilt, diese nachhaltig zu lösen und das tut diese Verordnung nicht. Die Verordnung setzt auf die Formel: Weniger Frequenz ist weniger Lärm, das ist in einem Coronajahr recht kurzfristig gedacht.