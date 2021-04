Die Freiheit auf zwei Rädern ist erneut gebremst

Heuer tritt es bereits am 15. April wieder in Kraft, das von den Bikern so gescholtene Fahrverbot für „laute“ Motorräder im Tiroler Außerfern und am Hahntennjoch. Eine Maßnahme, die greift, für die einen - eine reine Schikane für die anderen. Die Positionen sind eingefrorener wie der bisherige Frühling.