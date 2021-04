Haas: „Hätte Adi auch die Bayern zugetraut“

Haas: „Adi Weg war vorgezeichnet“

„Eigentlich müsste Adi Grödig jetzt sponsern“, scherzte Haas, „aber im Ernst: sein Weg war vorgezeichnet. Es hat keinen so akribischen Arbeiter gegeben wie ihn. Er war um 8 Uhr mit dem Trainerteam bei der ersten Besprechung, ist am Abend als Letzter gegangen.“ Auch wenn viele den aktuellen Wechsel nicht verstehen – Haas sieht Sinn: „Gladbach hat langfristig die besseren Möglichkeiten. Und es ist sicher nicht sein letzter Schritt. Ich hätte ihm auch die Bayern zugetraut. Was der Hansi Flick kann, kann Adi auch.“ Haas ist noch regelmäßig mit Hütter in Kontakt. „Zuletzt haben wir von drei Wochen telefoniert.“