Lenker (49) übersteht Autoüberschlag unverletzt

Glimpflich ging am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein spektakulärer Verkehrsunfall im Tiroler Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) aus: Ein 49-jähriger Einheimischer kam mit seinem Wagen von der Bundesstraße ab und überschlug sich. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Er blieb unverletzt.