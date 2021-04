Freistädter Stadtchefin kritisiert späte Info

„Bei einer besseren Koordination hätten wir vielleicht das Chaos verhindern können“, so Teufer weiter. Den Frust der vielen Autofahrer bekommt vor allem Verkehrsstadträtin Sonja Seifried (SP) ab. „Bei mir läuft das Telefon heiß. Ich werde beschimpft, mir wird gedroht und das meist während meiner Arbeitszeit“, so die Politikerin, die hauptberuflich im Sekretariat des Spitals tätig ist. Übrigens: Das Ende der Arbeiten an der S 10 ist für 25. April (12 Uhr) angekündigt.