„Manchmal ist man sehr nahe am Zeitgeist dran“

Gleich zu Beginn der Unterhaltung merkt man: Es treffen zwei langjährige Wegbegleiter aufeinander. Auch wenn das ein oder andere Jährchen zwischen krone.tv-Moderator Rudi Dolezal und Austro-Popper Boris Bukowski liegt - sie haben am selben Tag Geburtstag. Und der wurde auch schon gemeinsam gefeiert. Abgesehen von gemeinsamen Erlebnissen dreht sich das Gespräch um die musikalische Karriere von Bukowsi. In der Steiermark hat seine Musiker-Karriere begonnen, mit dem Song hatte er einen riesigen Erfolg. Erfolgreiche Songs profitieren auch davon, dass sie „manchmal sehr nahe am Zeitgeist dran sind“, wie Bukowski betont.