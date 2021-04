72-Jähriger will bei Weltmeisterschaft brillieren

Shirakawa liebt Herausforderungen. Vor Kurzem brach er bei einem nationalen Turnier in Japan seinen eigenen Weltrekord in der Klasse der 70- bis 79-Jährigen im Drücken von 122 Kilogramm. „Es ist eine Herausforderung zu sehen, wie weit ich gehen kann“, so der Weltrekordler. „So lange ich der Champion bin, habe ich das Gefühl, dass ich nicht verlieren kann. Ich denke, das ist mein Geheimnis“, so der Athlet.