Schlechte Sicht, kein Licht: Radler kollidierten

Folgenschwerer Unfall am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Erl (Tiroler Bezirk Kufstein): Zwei Fahrradfahrer (61 und 64 Jahre), die ohne Licht unterwegs waren, kollidierten und kamen zu Sturz. Beide zogen sich Verletzungen zu - einer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.