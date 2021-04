Medaillenregen: Speckkaiser kommt aus Straßburg

„Das Rezept ist ein Geheimnis. Wichtig ist aber: Unser Speck braucht ausreichend Zeit um zu reifen“, erklärt Fleischermeister Seiser. Bei der Messe in Wieselburg stehen alljährlich Österreichs beste Produzenten auf dem Prüfstand. Auch heuer waren 14 Gurktaler Spezialitäten bei der Staatsmeisterschaft in Niederösterreich dabei. 450 Produkte waren in sechs Kategorien eingereicht und von geschulten Augen und Gaumen verkostet worden. „Nur Produkte, die mit 100 Punkten bewertet werden, haben Chancen auf den Speckkaiser“, freut sich Seiser.