Mourinho attackiert Solskjaer: Kein guter Mensch

„Ich bin sehr, sehr enttäuscht“

Trainer Mourinho ließ dann bei der Pressekonferenz seinem Ärger über Solskjaers Ärger freien Lauf. „Im Bezug darauf will ich sagen, dass sich Sonny sehr glücklich schätzen kann, dass sein Vater ein besserer Mensch als Ole ist. Ich bin auch Vater, und ich denke, als Vater musst du deine Kinder immer ernähren, egal, was sie tun. Wenn du stehlen musst, um sie zu ernähren, stiehlst du. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe Ole schon gesagt, was ich von diesem Kommentar halte. Und ich ich bin auch davon enttäuscht, dass sie als Journalisten nicht die Tragweite des Kommentars erkennen.“