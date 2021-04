100 Jahre Burgenland: Nudeln in den Landesfarben

Was in den 1920er-Jahren als Bäckerei in Stegersbach begann, gehört heute zu einem der ältesten Traditionsbetriebe im Burgenland. Entsprechend will der Teigwarenerzeuger Bischof-Nudeln in Ollersdorf auch seinen Beitrag zu 100 Jahre Burgenland leisten und so am großen Fest „mitnaschen“.