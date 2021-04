Türkis-rote Gräben | 2 Millionen geimpft

2 Millionen geimpft. Erschreckende Nachrichten aus den Intensivstationen: Noch nie in der Nachkriegszeit mussten in Wien so viele Menschen intensiv behandelt werden wie an diesem Wochenende. Auch in Niederösterreich ist die Situation in den Intensivstationen der Krankenhäuser äußerst angespannt. Heute wird beraten, ob die Regeln in Wien sogar noch weiter verschärft werden sollen. Eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ist unter anderem im Gespräch. Nur schlechte Corona-Nachrichten? Nein! Die Zahl der Neuinfektionen fällt leicht. Und die Impfungen nehmen endlich Fahrt auf. Von Donnerstag bis Samstag vergangener Woche haben mehr als 200.000 Österreicher eine Impfung erhalten, mehr als zwei Millionen Österreicher haben zumindest den ersten Stich schon hinter sich. Das lässt hoffen!