Die heimlichen Helden der „Modellregion“

Der „Vorarlberger Weg“

Schritt für Schritt wurden die Testkapazitäten weiter ausgebaut, die Plattform der Landeswarnzentrale mutierte zur zentralen Drehscheibe für den Datenaustausch zwischen den zuständigen Stellen. „Mittlerweile läuft alles automatisch.“ Soll meinen: Zwischen Test und Übermittlung des Ergebnisses vergehen nur mehr 15 Minuten - von einer derartigen Effizienz kann man in weiten Teilen Österreichs nur träumen.

Kein Wunder also, dass die Arbeit der IT-Füchse aus dem Ländle mittlerweile ganz genau beäugt wird. So hat etwa die EDV-Lösung für die sogenannten „Wohnzimmertests“ bundesweit das Interesse auf sich gezogen: Rund 15.000 dieser Selbsttests wurden bereits übermittelt, ein negatives Ergebnis berechtigt zum Besuch von Veranstaltungen und der Ausübung von Indoor-Sportarten - nur für die Gastronomie gelten sie (noch) nicht. „Das System ist österreichweit einzigartig“, ist Bachmann stolz. In den vergangenen Wochen hat er sich mehrfach mit Vertretern des Gesundheitsministeriums ausgetauscht - gut möglich, dass dieser kreative „Vorarlberger Weg“ Nachahmer findet.