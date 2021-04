Morgenstund‘ hat für Ringer Olympia-Ticket im Mund

Wer in und um Bregenz gerne seine Laufrunden dreht, könnte schon bald einem Starter des Olympia-Marathons von Tokio über den Weg laufen. Verantwortlich dafür: Der Deutsche Richard Ringer. Der 32-jährige, der seit 2018 mit seiner österreichischen Lebensgefährtin Nada Ina Pauer - ebenfalls eine Top-Läuferin - in Bregenz lebt, hat sich heute in Siena (It) bei seinem erst zweiten Antreten über die 42,195 Kilometer wohl ein Olympia-Ticket gesichert.