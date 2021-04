Hartberg setzt gegen Austria auf den „Staubsauger“

„Wollen ihn halten!“

„Baky ist unser Stabilisator. Er gibt uns in der Defensive Kraft und kann auch nach vorne für Unruhe sorgen. Und ein Tor schießen – wie gegen Ried. So einen Spieler wie ihn würden wir natürlich auch gerne weiter in Hartberg halten“, so Schopp. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft ja im Sommer aus. Gegen die Austria soll er wieder der Ruhepol sein. Vielleicht klappt es dann auch mit dem dritten Liga-Erfolg gegen die Veilchen in Folge.