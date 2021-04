Teenager ohne Schein wollte Polizei entkommen

Am 8. April 2021 gegen 17 Uhr konnte von Polizisten im Zuge von Kontrollen ein Lenker ohne gültiger Lenkberechtigung festgestellt werden. Der 19-Jährige aus dem Bezirk Braunau missachtete ein deutliches Anhaltezeichen des Polizisten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L505 in Richtung Singham, bog nach links in Richtung Macking ein und wollte dann in einen Waldweg einbiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und schlitterte über einen Graben in eine angrenzende Wiese.