Keutschach: Gerhard Oleschko wieder Bürgermeister

„Auch meine Enkelkinder waren davon überzeugt, dass ich die Stichwahl gewinne und haben immer gesagt; Opa, du schaffst das“, freut sich Oleschko, der sich seine Kandidatur lange überlegt hatte. „Der Motivationsschub kam aber aus der Bevölkerung“, betont Oleschko. „Endlich hebt wieder jemand ab“, sollen ihm viele Gemeindebürger zugerufen haben, als er in die Stichwahl kam. „Ich habe für jeden ein offenes Ohr und werde mich auch für ein respektvolles Miteinander in der Gemeinde einsetzen“, verspricht der neue alte Bürgermeister: „Mir ist aber auch die Umwelt wichtig, deshalb habe ich mich auch wegen des Schwalbenstreits in der Bienenstocksiedlung an die ,Krone’ gewandt.“