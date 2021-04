Höhenverstellbare Schreibtische sind jetzt Trend

Höhenverstellbare Schreibtische sind insofern praktisch, da sie den Rücken zumindest für eine Zeit lang entspannen können. Sie können die Schreibtischhöhe individuell anpassen und so ein wenig Abwechslung in den Arbeitsstag bringen. Beim Stehen wird die Wirbelsäule entlastet, was sich merklich auf die Gesundheit von Rücken, Nacken und Schulter auswirkt.