Doppelschlag! Maßstart für die steirischen Golfer

Was für ein Start in die Saison! Beim Auftakt der heimischen Golf-Serie „Audi Circuit“ bliesen die steirischen Golf-Pros der Konkurrenz gleich einmal so richtig den Marsch. Lukas Nemecz sicherte sich am GC Schloss Finkenstein (Kt) den Sieg in der Pro-Wertung, Niklas Regner setzte sich in der Amateur-Wertung durch.