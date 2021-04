Stadtstraße Aspern: Baustart erfolgt noch heuer!

Die hochrangige Verbindung soll den Durchzugsverkehr abziehen und die Lebensqualität in den Ortskernen von Hirschstetten, Stadlau, Breitenlee und Essling verbessern. „Wir wollen Transitverkehr nicht mehr in die Stadt lassen“, erklärt Erich Valentin, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Gemeinderat (SPÖ). Gleichzeitig wird auch eine durchgehende Radverbindung zwischen Stadlau bis in die Seestadt ermöglicht. In dichter besiedelten Gebieten wird die Straße durch Tunnel geführt. Weite Bereiche entlang der Strecke werden zudem mit Bäumen und Grünflächen gestaltet.