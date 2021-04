Diesen Rang nimmt Österreich in FIFA-Rangliste ein

Das österreichische Fußball-Nationalteam wird in der aktuellen FIFA-Weltrangliste weiter auf Platz 23 geführt! Das Ranking führt weiterhin Belgien vor Weltmeister Frankreich und Brasilien an. Den größten Sprung in der Spitzengruppe machte Italien, das sich um drei Plätze auf Rang sieben verbesserte. Das Team aus Dänemark, dem Österreich zuletzt 0:4 in der WM-Qualifikation unterlag, ist neuer Zehnter - und liegt damit auch vor Deutschland (12.).