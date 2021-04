Schreck für Atletico! Suarez fällt drei Wochen aus

Nach 29 von insgesamt 38 Runden führt Atletico die Tabelle mit 66 Punkten an. Der Vorsprung auf die Verfolger Barcelona (65) und Real Madrid (63) schrumpft aber schon seit Wochen. Am Samstag kommt es zum Clasico zwischen Real und Barca. Atletico steht am Sonntag beim Tabellenfünften Betis Sevilla auch vor keiner leichten Aufgabe.