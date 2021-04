Impfungen und Tests senken die Infektionen

Monatelang lag Salzburg an der Infektionsspitze Österreichs. Warum? Das konnte niemand wirklich erklären. Mittlerweile ist klar: Die britische Mutation ist bei uns besonders stark verbreitet und macht mehr als 80 Prozent aller Ansteckungen aus. Im Osten des Landes kommen die Intensivstationen deshalb an ihre Kapazitätsgrenzen. Nur in Salzburg bleibt die Lage in den Spitälern stabil. Warum? Auch darauf haben weder die Mediziner noch die Landessanitätsdirektorin eine Antwort. „Darüber haben wir in Salzburg und in der Ampelkommission diskutiert. Es ist nicht erklärbar“, gesteht Petra Juhasz.