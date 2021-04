Neues Logistikzentrum in Wundschuh in Betrieb

Die Brau Union hat im Cargo Center in Wundschuh südlich von Graz ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Vom ehemaligen Standort eines rund 10.000 Quadratmeter großen DHL-Lagers der österreichischen Post werden künftig die regionalen Kunden und die Verkaufslager der Regionen Steiermark, Kärnten und Wien beliefert. Rund 500.000 Hektoliter Bier und Getränke sollen pro Jahr am neuen Standort kommissioniert werden, hieß es am Dienstag via Aussendung.