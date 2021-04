„Meghan bekam alles, aber es war niemals genug“

Hohe Ansprüche an Hochzeit

Zudem heißt es, Meghan und Harry hätten darauf gepocht, die Ausrichtung ihrer Hochzeit im Mai 2018 mit dem gleich hohen Budget zu planen wie sieben Jahre zuvor Kate und William. Doch das sei unmöglich gewesen - immerhin sei Prinz William der Thronfolger. „Sie bekam den Chor, den sie wollte, das Kleid, die Prozession mit Kutsche, die Tiara“, so der Mitarbeiter. „Sie bekam alles, was sie wollte, aber es war immer noch nicht genug.“ Es sei so gewesen, als habe Meghan ständig nach Gründen gesucht, „um zu sagen, dass sie benachteiligt wird. Außerdem wollte sie von Anfang an Drama“, ist sich die Quelle sicher. Die Vorbereitungen auf die Royal Wedding sei daher auch für alle Beteiligten „sehr stressig“ gewesen.