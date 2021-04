„Heilige Baustelle“: Auferstehung von Notre Dame

Code für Tresor wurde gebraucht, als Asche hinunterregnete

Einer, der beim Brand-Inferno am 15. April 2019, das nun verfilmt wird, sein Leben riskierte: Jean-Marc Fournier. Der Feuerwehrkaplan, von Staatschef Macron geehrt, rettete viele Reliquien. Etwa die Monstranz, die Jesus mit Körper und Geist darstelle. „Ich konnte ihn, den ich so liebe, nicht in den Flammen zurücklassen“, so Fournier, der in Notre Dame mit der Dornenkrone auch eine der bedeutendsten katholischen Reliquien in Sicherheit brachte. „Sie ist der Schlüssel zum Himmel.“ Allerdings musste er erst jemand mit dem Code für den Tresor finden. „Und das, als es Asche und glühende Teile herunterregnete.“