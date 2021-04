Impf-Telefon treibt die Steirer zur Weißglut

„Bitte warten“

„Am Karfreitag hab ich zum ersten Mal um 8 Uhr angerufen - besetzt. Eine halbe Stunde später wieder. Den ganzen Vormittag hab ich keinen erreicht“, ärgert sich ein Leser am „Krone“-Telefon. Das Problem des Grazers: Seine Mutter kann nicht in die Messehalle kommen, wo ihre Corona-Schutzimpfung terminlich eingetaktet ist. „Sie hängt am Sauerstoffgerät und es wäre einfacher, wenn sie ihre Hausärztin impft, die gerne dazu bereit wäre“. Seine Bitte: Der vorgesehene Impfstoff gehöre in die Ordination geliefert.